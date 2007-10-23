Плющ представив т.в.о. тернопільського губернатора

Секретар РНБО Іван ПЛЮЩ представив активу Тернопільської області т.в.о. голови облдержадміністрації 33-річного Юрія ЧИЖМАРЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, під час представлення І.ПЛЮЩ подякував за роботу екс-керівнику області Івану СТОЙКУ і побажав йому не втрачати зв’язків з жителями Тернопілщини та захищати інтереси виборців, який він тепер представлятиме у Верховній Раді.

Перевагою нового керівника ОДА І.ПЛЮЩ назвав молодість. «Йому 33 роки, довіряти вже можна. За час роботи у Секретаріаті Президента він жодного разу не дав приводу сказати, що він щось не так виконує чи упереджено ставиться до роботи, і це є підставою пропонувати його на таку високу посаду», - сказав І.ПЛЮЩ.

Він на завершення представлення зауважив, що з чинним прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ кандидатуру Ю.ЧИЖМАРЯ узгоджено.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні І.СТОЙКО подав у відставку з посади голови Тернопільської ОДА.

*** Ю.ЧИЖМАРЬ народився у 1974 році на Закарпатті. За фахом – юрист. З вересня 2006 року обіймав посаду керівника служби глави Секретаріату Президента України.