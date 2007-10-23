Регіонали з-поміж себе вибрали 6 найдостойніших

Кандидати в народні депутати від Партії регіонів сьогодні на своїх зборах утворили робочу групу з підготовки до проведення першого пленарного засідання Верховної Ради VI скликання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

До складу робочої групи увійшли лідер Партії регіонів, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, голова фракції Партії регіонів, координатор парламентської більшості у Верховній Раді V скликання Раїса БОГАТИРЬОВА, голова Політради Партії регіонів, перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ, секретар Політради Партії регіонів, віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, голова Політвиконкому Партії регіонів, віце-прем`єр-міністр України Володимир РИБАК та керівник Апарату прем`єр-міністра України Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Відповідну інформацію про утворення робочої групи підтвердила УНІАН і представник Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

Між тим раніше кандидат в народні депутати від ПР Михайло ЧЕЧЕТОВ повідомляв УНІАН, що Партія регіонів поки що не визначилася з представниками від своєї політичної сили, які увійдуть до складу робочої групи з підготовки першого пленарного засідання Верховної Ради 6-го скликання.

М.ЧЕЧЕТОВ зазначив, що це питання буде обговорюватися тільки після того, як Вищий адміністративний суд України розгляне всі питання, пов’язані з результатами виборів.