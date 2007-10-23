В ПР прийняли Бойка, Ківалова і сестру Льовочкіна
Партбілети отримали 15 чоловік
|Юрій МІРОШНІЧЕНКО
Про це УНІАН повідомив кандидат у народні депутати від Партії регіонів Юрій МІРОШНІЧЕНКО.
За його словами, в Партію регіонів прийняті Інна БОГОСЛОВСЬКА (у списку - №4), Юрій БОЙКО (№49), Сергій КІВАЛОВ (№28), Олександр ВОЛКОВ (№42), Ірина АКІМОВА (№63), Юлія НОВІКОВА (№105), Валерій ХАРЛІМ (№107), Микола СОЛОШЕНКО (№112), Павло ЛЕБЕДЄВ (№121), Олександр СУПРУНЕНКО (№145), Ірина БЕРЕЖНА (№151), Юрій МОРОКО (№153), Сергій ТІТЕНКО (№159), Ірина ГОРІНА (№162) і Михайло ЗУБЕЦЬ (№174).
Довідка УНІАН. І.БОГОСЛОВСЬКА на попередніх парламентських виборах очолювала список партії «Віче», зараз є заступником міністра юстиції.
Ю.БОЙКО після формування в 2006 році коаліційного уряду очолив Міністерство палива та енергетики.
С.КІВАЛОВ – народний депутат від Партії регіонів у Верховній Раді 5-го скликання, екс-голова Центральної виборчої комісії.
О.ВОЛКОВ був обраний у 2006 році від блоку «Наша Україна» у Верховну Раду 5-го скликання, проте пізніше підтримав парламентську коаліцію у складі Партії регіонів, СПУ і КПУ.
І.АКІМОВА – генеральний директор аналітичного центру «Бюро економічних і соціальних технологій».
Ю.НОВІКОВА – голова Наглядової ради Миколаївського комбінату хлібопродуктів, сестра керівника апарату прем`єр-міністра України Сергія ЛЬОВОЧКІНА.
В.ХАРЛІМ – тимчасово безробітний.
М.СОЛОШЕНКО - головний радник з розвитку виробництва і нових технологій металургійного заводу «Дніпросталь».
П.ЛЕБЕДЄВ – народний депутат 5-го скликання, обраний у 2006 році за списком БЮТ.
О.СУПРУНЕНКО - директор Юридичного центру «Еквітас».
І.БЕРЕЖНА – приватний нотаріус.
Ю.МОРОКО - генеральний директор ТОВ «ММДС-Україна».
С.ТІТЕНКО – голова Національної комісії регулювання електроенергетики України.
І.ГОРІНА - генеральний директор ТОВ «Консент».
М.ЗУБЕЦЬ – депутат Верховної Ради 5-го скликання, був обраний за списком БЮТ.