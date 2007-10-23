В ПР прийняли Бойка, Ківалова і сестру Льовочкіна

Сьогодні на зборах майбутніх депутатів Партії регіонів до її складу було прийнято 15 чоловік, включених у список кандидатів у народні депутати від Партії регіонів як безпартійні.

Про це УНІАН повідомив кандидат у народні депутати від Партії регіонів Юрій МІРОШНІЧЕНКО.

За його словами, в Партію регіонів прийняті Інна БОГОСЛОВСЬКА (у списку - №4), Юрій БОЙКО (№49), Сергій КІВАЛОВ (№28), Олександр ВОЛКОВ (№42), Ірина АКІМОВА (№63), Юлія НОВІКОВА (№105), Валерій ХАРЛІМ (№107), Микола СОЛОШЕНКО (№112), Павло ЛЕБЕДЄВ (№121), Олександр СУПРУНЕНКО (№145), Ірина БЕРЕЖНА (№151), Юрій МОРОКО (№153), Сергій ТІТЕНКО (№159), Ірина ГОРІНА (№162) і Михайло ЗУБЕЦЬ (№174).

Довідка УНІАН. І.БОГОСЛОВСЬКА на попередніх парламентських виборах очолювала список партії «Віче», зараз є заступником міністра юстиції.

Ю.БОЙКО після формування в 2006 році коаліційного уряду очолив Міністерство палива та енергетики.

С.КІВАЛОВ – народний депутат від Партії регіонів у Верховній Раді 5-го скликання, екс-голова Центральної виборчої комісії.

О.ВОЛКОВ був обраний у 2006 році від блоку «Наша Україна» у Верховну Раду 5-го скликання, проте пізніше підтримав парламентську коаліцію у складі Партії регіонів, СПУ і КПУ.

І.АКІМОВА – генеральний директор аналітичного центру «Бюро економічних і соціальних технологій».

Ю.НОВІКОВА – голова Наглядової ради Миколаївського комбінату хлібопродуктів, сестра керівника апарату прем`єр-міністра України Сергія ЛЬОВОЧКІНА.

В.ХАРЛІМ – тимчасово безробітний.

М.СОЛОШЕНКО - головний радник з розвитку виробництва і нових технологій металургійного заводу «Дніпросталь».

П.ЛЕБЕДЄВ – народний депутат 5-го скликання, обраний у 2006 році за списком БЮТ.

О.СУПРУНЕНКО - директор Юридичного центру «Еквітас».

І.БЕРЕЖНА – приватний нотаріус.

Ю.МОРОКО - генеральний директор ТОВ «ММДС-Україна».

С.ТІТЕНКО – голова Національної комісії регулювання електроенергетики України.

І.ГОРІНА - генеральний директор ТОВ «Консент».

М.ЗУБЕЦЬ – депутат Верховної Ради 5-го скликання, був обраний за списком БЮТ.