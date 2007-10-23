Бродського порадувала демографія від ЦВК: ви будете сміятися...

Перший заступник голови Партії вільних демократів Михайло БРОДСЬКИЙ заявляє про необхідність створення реєстру виборців для виключення можливих фальсифікацій зі списками виборців під час виборів.

Про це йдеться в заяві М.БРОДСЬКОГО, переданій УНІАН прес-службою Партії вільних демократів.

“Не треба думати, що «мертві душі» - це синекура. Адже сьогодні при владі одні, а завтра прийдуть зовсім інші, і з величезним задоволенням скористаються такими «напрацюваннями». Країні необхідні відкриті і єдині для всіх правила гри. У випадку з виборчими списками іншого виходу, окрім створення реєстру «живих» виборців, я не бачу», - сказав М.БРОДСЬКИЙ, зазначивши, що такого кроку від України вже давно чекають в Європі.

На думку вільного демократа, доти, доки влада не припинить «грубі й цинічні маніпуляції» при складанні виборчих списків, ні про які «чесні і справедливі вибори в Україні не може бути й мови». М.БРОДСЬКИЙ проаналізував кількість громадян України, внесених до виборчих списків, починаючи з 1994 року.

Так, зазначає він, на президентських виборах 1994 року в Україні, за даними Центрвиборчкому, було зареєстровано 37 млн. 631 тис. виборців. На парламентських виборах 2007 року, згідно з інформацією ЦВК, кількість громадян, які володіють правом голосу і внесені до виборчих списків, зменшилася на 43 тис. чол. і становила 37 млн. 588 тисяч. При цьому М.БРОДСЬКИЙ зазначив, що загальна чисельність населення в країні за ці 13 років скоротилася, тільки за офіційними даними, на 5 млн. 640 тис. чол. – з 52 млн. 114 тис. до 46 млн. 474 тис. (за даними Держкомстату на 1 серпня 2007 року).

«Про які прозорі і демократичні вибори після цього можна говорити? Хто всі ці люди, які, якщо вірити тій же ЦВК, не тільки внесені до списків, але і всі так само справно ходять голосувати?» - риторично питає вільний демократ.

Досвід проведення виборчих кампаній у незалежній Україні, за словами М.БРОДСЬКОГО, свідчить про «дивовижне» для світової практики стійке зростання відсотка виборців - він збільшився майже на 10%.

Він також зазначив, що, якщо в 1994 р. людей, які мали право голосу, було 72,2% від всього населення, то в нинішньому році їх кількість зросла до 81 відсотка. «Цей «феномен» не пов`язаний з якимись демографічними катаклізмами, оскільки віковий склад населення України за ці роки практично не змінився. Більш того, у всьому світі відсоток виборців - величина досить постійна», - стверджує політик.

За інформацією М.БРОДСЬКОГО, «в 25 країнах Євросоюзу з 450 млн. проживаючих там громадян виборці становлять 338 млн., тобто близько 75%. У США ця цифра декілька менше - 73,5%, а в Росії - 77,8%».

«Ще цікавіша», на думку М.БРОДСЬКОГО, ситуація зі списками в регіональному розрізі, особливо в Західній Україні. «Ви сміятиметеся, але в той час, коли жителів Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської і Волинської областей, за даними Держкомстату, з кожним роком стає все менше, кількість виборців там, але вже за відомостями ЦВК, неухильно… зростає», - констатує вільний демократ.

Зокрема, як зазначає М.БРОДСЬКИЙ, у Волинській області на парламентських виборах 2007 року було зареєстровано 801 тис. 557 виборців, що на 41 тис. 106 чоловік більше, ніж у 1994. Хоча тільки за останні шість років (з 2001 по 2007) волинян, за офіційною статистикою, стало на 16 тисяч менше.

«Потрібно також відзначити, що в цих офіційних даних не врахована відсутність в країні наших співвітчизників, які формально нібито проживають в Україні, а насправді впродовж років працюють за кордоном, і яких, за відомостями Прикордонслужби на кінець вересня 2007 року, налічувалося 3 мільйони 300 тисяч. Причому переважно з тієї ж Західної України», - зазначає М.БРОДСЬКИЙ.