Бродського порадувала демографія від ЦВК: ви будете сміятися...
Вільний демократ хоче реєстр живих
Перший заступник голови Партії вільних демократів Михайло БРОДСЬКИЙ заявляє про необхідність створення реєстру виборців для виключення можливих фальсифікацій зі списками виборців під час виборів.
Про це йдеться в заяві М.БРОДСЬКОГО, переданій УНІАН прес-службою Партії вільних демократів.
“Не треба думати, що «мертві душі» - це синекура. Адже сьогодні при владі одні, а завтра прийдуть зовсім інші, і з величезним задоволенням скористаються такими «напрацюваннями». Країні необхідні відкриті і єдині для всіх правила гри. У випадку з виборчими списками іншого виходу, окрім створення реєстру «живих» виборців, я не бачу», - сказав М.БРОДСЬКИЙ, зазначивши, що такого кроку від України вже давно чекають в Європі.
На думку вільного демократа, доти, доки влада не припинить «грубі й цинічні маніпуляції» при складанні виборчих списків, ні про які «чесні і справедливі вибори в Україні не може бути й мови». М.БРОДСЬКИЙ проаналізував кількість громадян України, внесених до виборчих списків, починаючи з 1994 року.
Так, зазначає він, на президентських виборах 1994 року в Україні, за даними Центрвиборчкому, було зареєстровано 37 млн. 631 тис. виборців. На парламентських виборах 2007 року, згідно з інформацією ЦВК, кількість громадян, які володіють правом голосу і внесені до виборчих списків, зменшилася на 43 тис. чол. і становила 37 млн. 588 тисяч. При цьому М.БРОДСЬКИЙ зазначив, що загальна чисельність населення в країні за ці 13 років скоротилася, тільки за офіційними даними, на 5 млн. 640 тис. чол. – з 52 млн. 114 тис. до 46 млн. 474 тис. (за даними Держкомстату на 1 серпня 2007 року).
«Про які прозорі і демократичні вибори після цього можна говорити? Хто всі ці люди, які, якщо вірити тій же ЦВК, не тільки внесені до списків, але і всі так само справно ходять голосувати?» - риторично питає вільний демократ.
Досвід проведення виборчих кампаній у незалежній Україні, за словами М.БРОДСЬКОГО, свідчить про «дивовижне» для світової практики стійке зростання відсотка виборців - він збільшився майже на 10%.
Він також зазначив, що, якщо в 1994 р. людей, які мали право голосу, було 72,2% від всього населення, то в нинішньому році їх кількість зросла до 81 відсотка. «Цей «феномен» не пов`язаний з якимись демографічними катаклізмами, оскільки віковий склад населення України за ці роки практично не змінився. Більш того, у всьому світі відсоток виборців - величина досить постійна», - стверджує політик.
За інформацією М.БРОДСЬКОГО, «в 25 країнах Євросоюзу з 450 млн. проживаючих там громадян виборці становлять 338 млн., тобто близько 75%. У США ця цифра декілька менше - 73,5%, а в Росії - 77,8%».
«Ще цікавіша», на думку М.БРОДСЬКОГО, ситуація зі списками в регіональному розрізі, особливо в Західній Україні. «Ви сміятиметеся, але в той час, коли жителів Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської і Волинської областей, за даними Держкомстату, з кожним роком стає все менше, кількість виборців там, але вже за відомостями ЦВК, неухильно… зростає», - констатує вільний демократ.
Зокрема, як зазначає М.БРОДСЬКИЙ, у Волинській області на парламентських виборах 2007 року було зареєстровано 801 тис. 557 виборців, що на 41 тис. 106 чоловік більше, ніж у 1994. Хоча тільки за останні шість років (з 2001 по 2007) волинян, за офіційною статистикою, стало на 16 тисяч менше.
«Потрібно також відзначити, що в цих офіційних даних не врахована відсутність в країні наших співвітчизників, які формально нібито проживають в Україні, а насправді впродовж років працюють за кордоном, і яких, за відомостями Прикордонслужби на кінець вересня 2007 року, налічувалося 3 мільйони 300 тисяч. Причому переважно з тієї ж Західної України», - зазначає М.БРОДСЬКИЙ.