Луценко здав аналізи крові, сечі та волосся на наркотики і алкоголь

Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО 19 жовтня здав аналізи для тестування на наркотичну та алкогольну залежність.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», Ю.ЛУЦЕНКО зробив це за ініціативи телекомпанії «1+1». Аналізи крові, сечі та волосся були здані у київському Центрі діагностичної медицини «Євролаб». Остаточні результати аналізів будуть готові, за даними клініки, у середу, 24 жовтня.

У прес-службі нагадали, що у прямому ефірі «5-го каналу» 17 жовтня Ю.ЛУЦЕНКО запросив мерів Києва та Харкова Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та Михайла ДОБКІНА здати кров на вживання наркотиків та алкоголю.

Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ погодився із даною пропозицією, водночас висунувши власні вимоги.

Здавши аналізи, йдеться у повідмленні, Ю.ЛУЦЕНКО довів, що не боїться публічності навіть у таких питаннях, оскільки за результатами аналізів, які проводяться у клініці «Євролаб», є можливість отримати дані про вживання алкоголю та наркотиків протягом останніх восьми років. Подібну перевірку стану здоров’я щорічно проходять співробітники НАТО, зазначає прес-служба.

Запрошений телеканалом «1+1» Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ до лабораторії у призначений час не з’явився, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня прес-служба КМДА розповсюдила повідомлення, у якому йдеться, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловив готовність разом з Ю.ЛУЦЕНКОМ пройти будь-яку перевірку і тести у прямому ефірі «5 каналу», Першого Національного каналу, ТРК «Київ» або іншого телеканалу на предмет вживання наркотиків або отримання хабарів.

22 жовтня радник Київського міського голови з питань свободи слова Казбек БЕКТУРСУНОВ заявив, що телеканал «Київ» готовий забезпечити трансляцію процедури проходження перевірки на детекторі брехні у прямому ефірі усім політикам і публічним людям, незалежно від їх політичної приналежності. “Ми готові вперше організувати таку трансляцію, яка або підтвердить, або спростує ці заяви. Київський мер висловив бажання взяти участь у цьому проекті. Тепер всі чекають рішення Юрія ЛУЦЕНКА...», - додав К.БЕКТУРСУНОВ.