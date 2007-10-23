Представник Мороза отримав у суді ”жовту картку”

Сьогодні під час судового засідання колегія суддів Вищого адміністративного суду України (ВАСУ) за неналежну поведінку винесла офіційне попередження представнику Соціалістичної партії України Валерію КОЧЕТОВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, коли суд перейшов до заслуховування пояснень представників ЦВК, В.КОЧЕТОВ попросив надати йому для ознайомлення оригінали протоколів окружних виборчих комісій та протоколу з результатами голосування по закордонному виборчому округу, які суд отримав від ЦВК за наданим та ухваленим раніше клопотанням позивачів.

Натомість головуючий в суді Олександр ПАСЕНЮК зауважив, що для цього буде окремо виділено час.

Відповідаючи на цю репліку, В.КОЧЕТОВ заявив, що не може ставити запитання заступнику голови ЦВК Андрію МАГЕРІ, оскільки не має можливості ознайомитися із зазначеними документами. У зв’язку з цим В.КОЧЕТОВ вдруге заявив клопотання про відвід всьому складу колегії суддів ВАСУ, мотивуючи це тим, що суд діє упереджено. В.КОЧЕТОВ висловив переконання, що «дії суду направлені на завідомо неправомірне рішення».

У відповідь О.ПАСЕНЮК сказав, що суд, порадившись на місці, не задовольнить це клопотання, оскільки аналогічне вже розглядалось.

У свою чергу, В.КОЧЕТОВ заявив: «Ви порушуєте закон, ваша честь… Я подаватиму відносно Вас скаргу про самоуправство».

Після цього суддя спочатку зробив зауваження, а потім виніс офіційне попередження.