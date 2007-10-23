У НУ-НС розповіли, як правильно і логічно обрати спікера ВР

Коаліція демократичних сил буде сформована у перші години після відкриття роботи першої сесії Верховної Ради шостого скликання. Таку думку висловив сьогодні член блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Руслан КНЯЗЕВИЧ.

“Створення коаліції планується на перший день роботи сесії, оскільки формувати коаліцію можуть виключно депутатські фракції, а депутати можуть увійти у фракцію тільки після прийняття присяги”, - цитує його слова прес-служба блоку НУ-НС.

За словами Р.КНЯЗЕВИЧА, “оскільки угода про створення демократичної коаліції вже парафована, і жодна зі сторін не має намірів якимось чином переглядати її зміст, у найближчі години після відкриття роботи сесії коаліція буде сформована”.

“Процес формування коаліції і проголошення коаліції є одним із першочергових питань, яке буде вирішене ще до розгляду питання про обрання керівництва ВР”, - зауважив Р.КНЯЗЕВИЧ.

“Було би правильно і логічно, якби коаліція, а не кожна фракція окремо, офіційно висунула кандидата на посаду голови ВР”, - переконаний він.