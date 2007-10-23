У Донецькій облраді провели ”урок демократії”
19:06, 23 жовтня 2007Політика
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Для старшокласників
Сьогодні в Донецькій обласній раді для старшокласників провели "урок демократії", в якому взяли участь 138 школярів області.
Як передає кореспондент УНІАН, перед "уроком" для учнів були організовані засідання комісій облради, роботу яких роз`яснили керівники комісій.
|Анатолій БЛИЗНЮК
Школярам було запропоновано "розробити положення і провести конкурс проектів щодо бачення розв’язання актуальних проблем населених пунктів області".
За задумом організаторів зустрічі, кращі проекти будуть направлені місцевим радам "для використання при визначенні конкретних заходів щодо соціально-економічного розвитку регіону".
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