У Донецькій облраді провели ”урок демократії”

Сьогодні в Донецькій обласній раді для старшокласників провели "урок демократії", в якому взяли участь 138 школярів області.

Як передає кореспондент УНІАН, перед "уроком" для учнів були організовані засідання комісій облради, роботу яких роз`яснили керівники комісій.

Безпосередньо на уроці голова облради Анатолій БЛИЗНЮК запропонував школярам розглянути два питання – "Про актуальні проблеми розвитку Донецької області. Погляд старшокласника" і "Звернення до органів місцевого самоврядування Донецької області".

Школярам було запропоновано "розробити положення і провести конкурс проектів щодо бачення розв’язання актуальних проблем населених пунктів області".

За задумом організаторів зустрічі, кращі проекти будуть направлені місцевим радам "для використання при визначенні конкретних заходів щодо соціально-економічного розвитку регіону".