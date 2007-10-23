Представник Центрвиборчкому категорично відкинув звинувачення

Завтра, 24 жовтня, о 10.00 Вищий адміністративний суд України продовжить розгляд позову 5 політичних партій до Центральної виборчої комісії. Це буде четвертим днем розгляду справи.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні суд заслухав пояснення з боку Партії вільних демократів, Всеукраїнської партії народної довіри, Прогресивної соціалістичної партії України та частково – від Соціалістичної партії України.

Увечері суд заслухав пояснення представників ЦВК, яка є відповідачем у справі. Зокрема, члена Центрвиборчкому Андрій МАГЕРА у своєму виступі та відповідях на питання опонентів категорично відкинув звинувачення у бездіяльності ЦВК щодо реакції на порушення під час виборів, а також на звинувачення у неправильному підрахунку голосів.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня ВАСУ розпочав розгляд адміністративної справи за скаргами п’яти партій: Прогресивної соціалістичної партії України, Соціалістичної партії України, Компартії України, Всеукраїнської партії народної довіри та Партії вільних демократів. Зокрема, позивачі просять суд визнати дії ЦВК неправомірними в частині підрахунку голосів виборців на дострокових парламентських виборах; такими, що призвели до фальсифікації результатів виборів; визнати бездіяльність ЦВК в частині нереагування на порушення, надання їм неналежної оцінки, невживання заходів щодо усунення порушень; а також вимагають провести перерахунок голосів.