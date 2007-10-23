У Польщі оголошені офіційні результати виборів

Державна виборча комісія (ДВК) Польщі оприлюднила офіційні підсумки виборів до парламенту, що відбулися 21 жовтня цього року.

Згідно з офіційними даними ДВК Польщі, на дострокових виборах перемогла опозиційна ліберальна "Громадянська платформа" (PO) - 41,51%.

На другому місці - правляча консервативна партія "Право і справедливість" (PIS) з 32,11%.

Третю позицію займає виборчий блок "Ліві і демократи" (LID) - 13,15%. До парламенту також пройшла Польська селянська партія (PSL) - 8,91%.

Явка виборців склала 53,88%.

За офіційними даними ДВК Польщі, результат голосування означає, що в новому Сеймі 209 мандатів буде у PO, 166 місць одержує PIS, LID матиме 53 депутати, PSL - 31, німецька національна меншина - 1 мандат. У Сенаті Громадянська платформа одержить 60 місць, "Право і справедливість" - 39.

Відповідно до національного законодавства, вибори до Сейму (нижня палата парламенту) і Сенату (верхня палата) проводяться одночасно. Поляки мають обрати 460 депутатів до Сейму і 100 сенаторів.

У Польщі в ході виборів до парламенту побитий рекорд явки виборців.

Лідером партії, що перемогла, "Громадянська платформа" є Дональд Туск (Donald Tusk), який, як передбачається, стане новим головою уряду Польщі.

Перше засідання нового парламенту країни, як очікується, відбудеться 5 листопада.