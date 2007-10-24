БЮТ запитує, навіщо Тернопільщині керівник з Закарпаття

Навіть після призначення нового голови Тернопільської обласної державної адміністрації Блок Юлії Тимошенко домагатиметься, щоб керівником області був представник їхньої політичної сили.

У цьому кореспондента УНІАН запевнив голова Тернопільського обласного осередку ВО “Батьківщина” Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ.

Він зауважив, що БЮТ на позачергових виборах до Верховної Ради України 30 вересня підтримали більш як 51% жителів Тернопільщини, і вони відразу після виборів заявили, що саме їхній представник має очолити область. “Ми будемо свою позицію тримати і на цьому настоюватимемо. Але на сьогодні ще не працює Верховна Рада, немає прем’єр-міністра і говорити про адміністрацію зараз недоцільно”, - вважає В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

Він зауважив, що наразі прерогатива призначати голів адміністрацій — у Віктора ЯНУКОВИЧА та Віктора ЮЩЕНКА. “Вони діють згідно з чинним законодавством. А коли вступить в роботу нова коаліція, яка буде створена, тоді будуть розбиратися окремо по тих чи інших областях, районах”, - каже В.ДЕРЕВЛЯНИЙ. Він також додав, що нового керівника призначили з приставкою “в. о.”.

“Прикро, що призначили заїжджого. За всі роки незалежності у нас були місцеві. Невже Президент і його оточення не можуть підібрати тут на місці відповідних людей, які б очолили обласну адміністрацію?”, - зауважив лідер обласного БЮТу.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Івана СТОЙКА з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації у зв`язку з його обранням народним депутатом України.

Іншим своїм Указом глава держави призначив Юрія ЧИЖМАРЯ тимчасово виконуючим обов`язки голови Тернопільської облдержадміністрації.

Ю.ЧИЖМАРЬ народився у 1974 році на Закарпатті. За фахом – юрист. Депутат Ужгородської міськради 4-5 скликань. До призначення з вересня 2006 року обіймав посаду керівника служби глави Секретаріату Президента України.