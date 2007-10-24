Після відставки Павленка на Житомирщині можуть почати кадрові чистки?

Голова Житомирської облдержадміністрації Юрій ПАВЛЕНКО, який сьогодні останній день перебуває на своїй посаді, не виключає проведення кадрових змін у регіоні після зміни обласного керівництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ПАВЛЕНКО заявив вчора на засіданні колегії Житомирської ОДА, під час якого відзвітував про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку та бюджету Житомирщини за 9 місяців 2007 року.

"Не виключаю, що за підсумками виконання Програми соціально-економічного розвитку та бюджету Житомирщини за 9 місяців 2007 року, Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ будуть прийняті кадрові рішення стосовно голів райдержадміністрацій і, можливо, щодо заступників голови ОДА", - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Він також повідомив, що подав глав державі відповідні пропозиції з цього питання.

"Перший наголос буде зроблений на тому, щоб зберегти професіоналів і прибрати недобросовісних, але новий керівник прийматиме власні рішення", - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ПАВЛЕНКО був призначений на посаду голови Житомирської ОДА 26 грудня 2006 року.

17 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про звільнення Ю.ПАВЛЕНКА з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації. В указі від 17 жовтня йдеться, що Ю.ПАВЛЕНКА звільнено з посади голови Житомирської ОДА у зв`язку з обранням його народним депутатом України.

З 24 жовтня в. о. голови Житомирської облдержадміністрації буде перший заступник голови Житомирської ОДА Володимир ЗАГРИВИЙ.