Губернатор Вінничини запропонував Ющенку, на що спертися

09:33, 24 жовтня 2007
Політика
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А регіони вже не будуть заручниками центру?

Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ
Голова Вінницької обласної державної адміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ ініціює створення Ради регіонів при Президентові України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила помічник голови Вінницької ОДА Ірина КОШЕЛЬНИК.

О.ДОМБРОВСЬКИЙ пояснив, що цей політико-консультативний колегіальний орган має виконувати функцію ефективного зв’язку між центром і регіонами. "Рада регіонів повинна інтегрувати представників різник гілок влади - губернаторів, голів облрад та міських голів. Таким чином, усі області отримають рівне представництво й однакову можливість впливати на ситуацію", - підкреслив О.ДОМБРОВСЬКИЙ. Він не виключає, що цей орган буде наділений правом вносити законодавчі ініціативи.

"Я вважаю, що при створенні Ради регіонів на неї буде спиратися Президент при прийнятті важливих рішень", - сказав О.ДОМБРОВСЬКИЙ. "Регіони часто стають заручниками тих рішень, які приймаються у центрі і які вони повинні виконувати: це і горезвісні тендери, і розподіл субвенцій й інші речі", - зазначив губернатор.

О.ДОМБРОВСЬКИЙ пропонує колегам об’єднатися в окремий орган: «Це не повинна бути ініціатива лише Вінницької області, це інструмент, потрібний усій Україні».

І.КОШЕЛЬНИК також повідомила, що готується офіційне звернення на ім’я глави держави з пропозицією створення Ради регіонів при Президентові України.

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