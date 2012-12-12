Комуністам дали створити фракцію у Верховній Раді

У Верховній Раді України оголошено про створення 5 фракцій – Партії регіонів, «Батьківщина», УДАР, «Свобода» та КПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про створення фракцій оголосив головуючий на засіданні парламенту представник ПР Олександр Єфремов.

Він зазначив, що в парламенті сформовано і зареєстровано депутатську фракцію Партії регіонів, до якої увійшли 210 народних депутатів. Головою фракції обрано О.Єфремова, а першим заступником Михайла Чечетова. Заступниками голови фракції Партії регіонів обрано Володимира Бандурова, Юрія Воропаєва, Сергія Клюєва, Олексія Кунченка, Михайла Мироненка, Юрія Самойленка та Сергія Тігіпка.

Створено фракцію «Батьківщина», до якої увійшли 99 народних депутатів. Головою фракції обрано Арсенія Яценюка. Заступниками голови фракції «Батьківщина» обрано Сергія Соболєва, Дмитра Шлемка, В’ячеслава Кириленка, Бориса Тарасюка, Сергія Саса, Андрія Іванчука, Сергія Пашинського.

Також оголошено про створення депутатської фракції політичної партії УДАР, до якої увійшли 42 народних депутати. Головою фракції обрано Віталія Кличка. Його заступниками стали Віталій Ковальчук та Віктор Пинзеник.

Оголошено про створення фракції ВО «Свобода», до якої увійшли 37 народних депутатів, головою фракції обрано Олега Тягнибока. Заступниками голови фракції «Свобода» обрано Андрія Мохника та Руслана Кошулинського.

О.Єфремов також оголосив про створення фракції КПУ. Це оголошення відбувалося під свист і вигуки «Ганьба!».

У фракцію КПУ на даний час увійшли 32 народних депутати, ще один народний депутат, Євген Мармазов, у зв’язку з хворобою сьогодні відсутній на сесійному засіданні. Лідером фракції КПУ обрано Петра Симоненка. Першим заступником голови фракції КПУ обрано Адама Мартинюка, а заступником - Валентина Матвєєва.

О.Єфремов переконував народних депутатів в тому, що КПУ згідно зі ст. 58 Регламенту ВР має право формувати в парламенті свою фракцію, оскільки вони подолали виборчий бар’єр.