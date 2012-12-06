«Підставу» комуністам з фракцією у ВР влаштував сам Мартинюк

Голова підготовчої робочої групи Володимир Литвин звернеться з листом до Конституційного Суду України з приводу трактування норми, передбаченої в регламенті ВР, що фракція створюється з народних депутатів, які пройшли до парламенту за списком партії та за списком цієї ж політичної сили в мажоритарних округах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин сказав на засіданні підготовчої групи.

Це відбулося після виникнення на засіданні підготовчої дискусії стосовно того, чи може фракцій КПУ створювати фракцію в парламенті. Представники опозиції наполягають, що КПУ не може створити фракцію, оскільки в неї немає жодного народного депутата-мажоритарника.

Представник опозиції, який довгий час працює в регламентному комітеті ВР Сергій Сас, зазначив, що під час ухвалення змін до регламенту саме представником КПУ Адамом Мартинюком з голосу була внесена пропозиція, що фракція створюється за наявності двох умов, коли обрані депутати за списком партії в багатомандатному окрузі та депутати від цієї ж політичної сили обрані в мажоритарних округах. Він наголосив, що в такій ситуації «формально КПУ не може сформувати фракцію в наступному парламенті».

З приводу цього представник партії УДАР Валерій Карпунцов сказав репліку: «Що швидко робиться, то сліпе родиться».

У відповідь В.Литвин порадив майбутнім народним депутатам робити так, щоб «сліпе не родилося» і сказав, що звернеться до КС з приводу цієї ситуації.

Опозиція зазначила, що дискусія стосовно можливості створення КПУ фракції є важливою, оскільки виникає питання, що КПУ не може претендувати на керівництво в комітетах, якщо вона не буде фракцією. Також представники опозиції зазначають, що якщо дотримуватись регламенту, то КПУ не зможе створити навіть групу, оскільки для створення групи необхідно 33 народні депутати, а в КПУ депутатів набагато менше.

В кінці дискусії В.Литвин пожартував, що «в парламенті, як завжди, все зводиться до посад», тобто - вся дискусія щодо створення фракції КПУ звелася до питання чи давати КПУ керівництво в комітетах.