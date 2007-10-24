Янукович забезпечує явку на нараду до Ющенка

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні візьме участь в нараді під керівництвом Президента України Віктора ЮЩЕНКА з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Нарада відбудеться сьогодні о 13.00, і всіх, хто на неї запрошений, я прошу прибути своєчасно. Це найважливіше питання. Воно стосується розвитку нашої країни і розвитку інфраструктури нашої держави», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.