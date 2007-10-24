Янукович принесе в Раду свій пакет першочергових законів

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив першому віце-прем`єр-міністру, міністру фінансів Миколі АЗАРОВУ підготувати пакет першочергових законопроектів для ухвалення їх у Верховній Раді VI скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення В.ЯНУКОВИЧ зробив сьогодні на засіданні уряду.

«Нам потрібно готуватися до напруженої роботи і співпраці з парламентом незалежно від того, хто сидітиме в цьому (прем`єрському - УНІАН) кріслі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр зазначив, що головними завданнями всіх політичних сил є забезпечення зростання економіки, боротьба з бідністю, а також проведення реформ у всіх галузях економіки, судовій і правоохоронній системах.

В.ЯНУКОВИЧ також доручив Секретаріату уряду, Міністерству закордонних справ, Міністерству економіки, силовому блоку Кабміну підключитися до роботи з підготовки першочергових законопроектів.

«Нам потрібно готуватися до першого засідання сесії, нам потрібно готувати пакет законопроектів, і у нас для цього є всі необхідні умови. Потрібно починати працювати з прагматичними політичними силами, які налаштовані виконувати свої обіцянки перед виборцями», - додав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, необхідно підготувати пропозиції з продовження реалізації державних програм за пріоритетними напрямами. «Виконання пріоритетних напрямів розвитку країни є пріоритетом кожної політичної сили. Я думаю, що в цьому у нас буде більше союзників, ніж опонентів, а якщо вони будуть, то ми готові до публічної дискусії», - наголосив глава уряду.