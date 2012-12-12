У ПР радять «тарзанам» з опозиції відмовитися від «коронного номеру»

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів.

У заяві наголошується, що народні депутати фракції Партії регіонів вважають неприйнятними спроби опозиційних парламентаріїв перетворити найвищий законодавчий орган країни на майданчик для демонстрації політичних шоу і закликають своїх колег до конструктивної і творчої роботи.

«Стає очевидним, що опозиційні депутати і в новому скликанні не збираються зраджувати своїм «балаганним традиціям» – у властивій їм манері вони всіма можливими способами намагаються дестабілізувати ситуацію, блокувати роботу національного парламенту», - говориться в заяві.

Також наголошується, що «абсолютно незмінним залишився їхній «арсенал» - оголошення нескінченних перерв із надуманих і нічим не мотивованих причин, ультиматуми, хуліганські вигуки з місць, колотнечі й, звичайно ж, їхній «коронний номер» - блокування парламентської трибуни».

При цьому, на думку прес-служби Партії регіонів, «особливо цинічними виглядають їхні наполегливі спроби прикрити свої відверто хуліганські дії Конституцією і Регламентом Верховної Ради України».

«Зі всією відповідальністю хочемо офіційно проінформувати наших недбайливих колег – ні Основний Закон України, ні Регламент, ні будь-який інший нормативний акт не містять норм, які дозволяли б народним обранцям ухилятися від виконання своїх прямих професійних обов'язків, влаштовувати за рахунок українських платників податків такі дорогі «циркові вистави»», - говориться в заяві прес-служби Партії регіонів.

У ПР вважають, що «свідоцтвом продуктивної роботи народних депутатів мають стати якісні законопроекти, реальне підвищення рівня життя громадян України, а не виламані двері та зрізані огорожі».

У Партії регіонів пропонують «опозиційним депутатам замість того, щоб, подібно тарзанам, стрибати по трибунах, вигукуючи войовничі крики, спробувати зосередитися на виконанні взятих на себе зобов'язань, продемонструвати своїм виборцям перш за все свої розумові, а не акробатичні здібності».

«Партія регіонів володіє достатніми можливостями, щоб охолодити запал войовничих хуліганів і не дозволить політичним авантюристам реалізовувати свої брудні політичні сценарії, влаштовувати шоу в стінах парламенту», - заявляють в Партії регіонів і наголошують, що не допустять «політичного екстремізму», забезпечать «стабільну і творчу роботу Верховної Ради України, ухвалення необхідних суспільству і країні законопроектів».