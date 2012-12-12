«Батьківщина» і «Свобода» заблокували трибуну і президію ВР

18:31, 12 грудня 2012
Політика
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Фракції «Батьківщина» і «Свобода» заблокували трибуну і президію ВР.

Блокування трибуни

Фракції «Батьківщина» та «Свобода» знову заблокували трибуну та президію Верховної Ради .

Як передає кореспондент УНІАН, депутати з фракції Партії регіонів також намагалися підійти до трибуни та президії парламенту, але опозиціонери випередили їх.

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На даний час засідання парламенту після перерви так і не відновилося.

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