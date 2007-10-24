Есдеки кличуть у єдиний фронт Мороза і Вітренко

Глава Соціал-демократичної партії України (об`єднаною) Юрій Загородній веде переговори про співпрацю з уповноваженим представником Соцпартії. Про це стало відомо виданню Комерсант-Україна . Паралельно переговори про об`єднання ведуть лідер Народної партії Володимир Литвин і глава СДПУ Юрій Буздуган. А лідер партії "Справедливість" Іван Чиж задумався про необхідність створення нового Інтернаціоналу.

Видання стверджує, що переговори про співпрацю і об`єднання політичних сил соціал-демократичного спрямування сьогодні паралельно ведуться між представниками одразу кількох партій. «Об`єднання дозволить нам виступити на виборах єдиним фронтом», - заявив Загородній. Назвати ймовірних союзників СДПУ(о) він відмовився. Проте з посиланням на заступника голови СДПУ (о) Ігоря Шурму Комерсант повідомляє, що "в зоні учасників переговорного процесу, зокрема, Соцпартія Олександра Мороза, партія Соціал-демократичний союз (голова Сергій Пересунько) і Прогресивні соціалісти Наталії Вітренко".

Інформацію Шурми про хід переговорів між СДПУ(о) і Соціалістичною партією підтвердив глава Київської обласної організації СПУ Василь Сильченко. "Зустрічі, які проводить керівництво нашої партії, поки носять конфіденційний характер, тому додати до вже сказаного нічого не можу", - уточнив він.

У пошуках можливих союзників СДПУ(о) вчора виявила третю партію, яка планує об`єднати лівоцентристів. "Ми самі маємо намір ініціювати об`єднання, а запрошення від СДПУ(о) ми не отримували", - повідомив виданню голова Всеукраїнського об`єднання лівих "Справедливість" Іван Чиж. На його думку, в Україні має з`явитися абсолютно новий політичний проект, а існуючі зараз ліві партії самоліквідируются. "І СДПУ(о), і Компартія, і інші партії повинні були б створити, якщо хочете, лівий Інтернаціонал", – сказав пан Чиж.

У той же час СДПУ Юрія Буздугана незабаром може об`єднатися з Народною партією Володимира Литвина. Нагадаємо, в ході останньої виборчої кампанії блок Литвина уклав з СДПУ договір про співпрацю. "Зараз ми продовжуємо переговори тільки з блоком Литвина, до якого, можливо, з часом приєднаємося. А що стосується СДПУ(о), то ніяких запрошень від них я не одержував з 2004 року", - заявив Буздуган.