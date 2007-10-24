БЮТ не збирається переглядати угоду з НУ-НС

Заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає, що на сьогодні нема жодної підстави для перегляду положень коаліційної угоди між Блоком Юлії Тимошенко та блоком “Наша Україна – Народна Самооборона”.

Про це сьогодні він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

“Переглядати угоду, яка ратифікована і підписана на кожній сторінці – це буде зневага до наших виборців та наших партій”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Він наголосив, що БЮТ з повагою ставиться до своїх партнерів - блоку НУ-НС. М.ТОМЕНКО нагадав, що парафуванню угоди про створення коаліції передувала “серйозна дискусія”. Він також наголосив, що кожна сторінка угоди підписана лідерами двох блоків – Юлією ТИМОШЕНКО та В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ. Заступник лідера БЮТ висловив сподівання, що поки лідером “Нашої України” залишатиметься В.КИРИЛЕНКО, то не буде потреби переглядати угоду. “В угоді все написано, все підписано, все ратифіковано”, - сказав М.ТОМЕНКО.

При цьому, за його словами, дискусію можна проводити, але з питання механізмів реалізації угоди. “Скажімо, в який спосіб профінансувати ту чи іншу програму. Тоді ми готові збиратися і думати як знайти кошти, щоб ця затратна стаття була профінансована”, - сказав М.ТОМЕНКО.