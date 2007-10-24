Луценко отримав результати аналізів

Лідер Блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що результати аналізів показали відсутність в його організмі наркотичних речовин та алкоголю.

Як повідомили УНІАН у прес-служба “Народної самооборони”, про це він повідомив, посилаючись на результати дослідження, яке проводилося в клініці «Євролаб».

В крові та сечі Ю.ЛУЦЕНКА не виявлено амфітамінів, антидепресантів та наркотичних речовин, зокрема похідних кокаїну, героїну, канабіотиків та маріхуани, барбітуратів тощо, підкреслили в НС.

Вміст алкоголю в крові - 0,26 промілле при фізіологічній нормі від 0,3.

Ю.ЛУЦЕНКО нагадав, що минулого тижня в ефірі «5 каналу» запропонував мерам Києва та Харкова здати аналіз на вміст наркотичних речовин в організмі, а також алкоголю “через чутки, що їхня неадекватна поведінка викликана саме вживанням цих речовин”. “Я також погодився здати цей аналіз, і дотримав обіцянку», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО журналістам після того, як ознайомився із аналізами.

Він також зазначив, що не вважає цей момент принизливим для політика або суспільного діяча, або урядовця чи чиновника. «В Європі це розповсюджена практика, зокрема, співробітники штаб-квартири НАТО, навіть тут, у Києві, щорічно здають цей аналіз», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Лідер НУ-НС вважає, що сьогодні мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ шукає привід, щоб не проходити цей тест, бо, крім сечі та крові, треба здавати зразок волосся, яке тримає інформацію про вживання наркотичних речовин від 6 до 9 років. Однак Ю.ЛУЦЕНКО висловив сподівання, що мер Києва все-таки зробить це публічно.

«Якщо в суспільстві ходять чутки про вживання наркотиків, то краще спростувати їх таким чином», - вважає Ю.ЛУЦЕНКО.