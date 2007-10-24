Представник СПУ в суді знепритомнів

Після виступу на засіданні суду, де розглядається справа про порушення на виборах і правомірності дій ЦВК по встановленню результатів голосування, представник Соцпартії Валерій Кочетов знепритомнів. Суддя оголосив перерву, яка тривала близько 15 хвилин, після чого засідання поновилося.

Нагадаємо, соціалісти у своєму позові вимагають перерахунку голосів і уточнення списків виборців в МВС, також за їх клопотанням до суду представили протоколи всіх окружкомів, які звірять з офіційними результатами підрахунків ЦВК, а вчора Валерій Кочетов погрожував написати скаргу на голову суду після того, як той відхилив повторне клопотання СПУ змінити суддів, які розглядають цю справу.

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