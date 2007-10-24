Політологи сватають на спікера Литвина і Шуфрича

Політологи вважають, що до початку роботи нового парламенту політичні сили мають розпочати переговори щодо принципів конструктивної діяльності Верховної Ради.

Зокрема, сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО зазначив, що якщо у новому парламенті “знову почнеться політична війна між помаранчевими і антипомаранчевими, то Верховна Рада VI скликання приречена на таку ж долю як і її попередниця”.

За словами В.ФЕСЕНКА, у Європі зазвичай коаліції формуються на принципах узгодженості інтересів, тоді як в Україні це робиться на принципі конфлікту інтересів.

Він зазначив, що на сьогодні коаліційний процес характеризується трьома вимірами. Зокрема, перший вимір полягає у достатньо непростих відносинах між потенційними учасниками коаліції – БЮТ і НУ-НС. Другий вимір, за словами В.ФЕСЕНКА, характеризується розбіжностями, які виникли безпосередньо всередині НУ-НС між окремими представниками блоку. Третій вимір, який політолог назвав одним із найнебезпечніших, полягає у конфлікті інтересів між майбутньою коаліцією і майбутньою опозицією.

“Саме від відносин між коаліцією та опозицією залежатиме характер роботи парламенту нового скликання: чи буде він конструктивний, чи знову розгорнеться нова політична війна”, - сказав В.ФЕСЕНКО.

За його словами, до офіційного початку роботи нової ВР необхідно забезпечити конструктивну діяльність всередині майбутньої коаліції. Зокрема, наголосив В.ФЕСЕНКО, БЮТ і НУ-НС мають домовитися про механізми реалізації положень коаліційної угоди з найбільш принципових питань.

Крім того, додав експерт, для нормальної роботи Верховної Ради необхідно створити стійку парламентську більшість. “Перевага у три депутатських мандати – це дуже нестійка перевага”, - сказав він.

В.ФЕСЕНКО нагадав, що потенційна опозиція уже сьогодні заявляє про те, що ретельно стежитиме за тим, аби кожен депутат голосував виключно своєю карткою.

Як прогнозує політолог, щоб зняти цю проблему, по принципових питаннях коаліція та опозиція будуть домовлятися, аби голосування було синхронним.

“Краще б було б більш чесно, відверто і прозоро домовитись про те, щоб формат коаліції був більш гнучким. Оптимальний варіант – це домовленість з Блоком Литвина”, - сказав він.

Крім того, за його словами, можна було б офіційно домовитись про принципи співпраці в окремих напрямках державної політики між коаліцією та Блоком Литвина, Партією регіонів та, при політичній волі, з КПУ.

В.ФЕСЕНКО також не виключив, що конфлікт між коаліцією та опозицією виникне при формуванні керівництва Верховної Ради. В.ФЕСЕНКО не виключає, що доцільно б було запропонувати посаду спікера представникам опозиції. “Треба знайти фігуру відносно нейтральну, яка б мала довіру і з боку опозиції”, - сказав В.ФЕСЕНКО. Крім того, за його словами, віддати цю посаду можна було б Володимиру ЛИТВИНУ.

У свою чергу керівник соціологічної служби "Український барометр" Віктор НЕБОЖЕНКО наголосив, що свою лояльність до всіх політичних сил, які пройшли до парламенту, має проявити і Президент України Віктор ЮЩЕНКО. “На першому засіданні він має виступити і оголосити свої плани взаємодії з Верховною Радою”, - сказав він.

В.НЕБОЖЕНКО підтримав думку свого колеги, що посаду голови ВР можна було б віддати представникам Партії регіонів, яка набрала найбільшу кількість голосів на виборах. За його словами, це сприяло б конструктивній роботі парламенту. “І це буде найкраща гарантія, навіть краще, ніж закон про опозицію. Уявіть собі варіант, коли Нестор ШУФРИЧ, одна з зірок Партії регіонів, що сходить, очолює Верховну Раду, а Юлія ТИМОШЕНКО – Кабмін”, - сказав він.

За словами В.НЕБОЖЕНКА, на сьогодні в українській політиці відсутній такий механізм як гарантії. “Політики навчилися домовлятися, вони навчилися виробляти тексти, але у них немає системи гарантій”, - наголосив політолог.

Крім того, сказав В.НЕБОЖЕНКО, українські політики вкотре демонструють, що не вміють йти на взаємні поступки.