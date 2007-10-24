Балога каже, що Ющенко не буде зважати на колір очей і густоту шевелюри

Останні призначення керівництва Івано-Франківської і Тернопільської обласних державних адміністрацій викликали дещо нервову реакцію в середовищі окремих політичних сил, що стало наслідком очікування високих дивідендів від результатів недавніх парламентських виборів.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, заявив сьогодні глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА. На його думку, критика проведених кадрових замін цілком вписується в демократичну практику, однак повинна бути вмотивованою та будуватися не на емоціях, політичних уподобаннях чи короткостроковій кон’юнктурі, а на розумінні перспективи державного будівництва та знанні законодавства.

В.БАЛОГА наголосив, що не допустить будь-якого тиску на главу держави при підготовці і прийнятті ним кадрових рішень. «Прагнення політичних сил, особливо тих, що вибороли представництво у Верховній Раді, домогтися вигідних їм призначень, очевидне і зрозуміле. Проте така логіка нерідко розходиться з логікою управління державою. Спроби поставити роботу того чи іншого керівника ОДА у залежність від підсумків виборів не витримує критики з усіх позицій. Президент Віктор ЮЩЕНКО призначатиме керівництво місцевих адміністрацій тільки за критеріями професійності, моральності та відповідальності. Це незмінний підхід», - наголосив глава Секретаріату Президента.

При цьому В.БАЛОГА вказав, що глава держави уважно ставитиметься до кадрових пропозицій нового уряду і враховуватиме їх при ухваленні остаточного рішення. «Однак Президентові потрібно подавати кандидатури до призначень на відповідальні пости не з політичних симпатій, кольору очей чи густоти шевелюри. Кабінет Міністрів має ретельно продумувати свої кадрові ініціативи і пам’ятати, що під Указом на призначення керівників місцевих адміністрацій стоїть підпис Президента», - підкреслив В.БАЛОГА.