Ющенко вивів зі складу РНБО трьох екс-губернаторів
15:59, 24 жовтня 2007Політика
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Указ - на офіційному сайті
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України Юрія ПАВЛЕНКА, Івана СТОЙКА та Романа ТКАЧА.
Текст відповідного указу глави держави від 24 жовтня розміщено на офіційному сайті Президента.
Як повідомляв УНІАН, Ю.ПАВЛЕНКО був звільнений з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації 17 жовтня.
23 жовтня Президент звільнив І.СТОЙКА з посади губернатора Тернопільської області, а Р.ТКАЧА – Івано-Франківської.
Вони були звільнені у зв’язку з обранням на позачергових парламентських виборах народними депутатами від блоку «Наша Україна – Народна самооборона».
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