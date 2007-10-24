Ющенко вивів зі складу РНБО трьох екс-губернаторів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України Юрія ПАВЛЕНКА, Івана СТОЙКА та Романа ТКАЧА.

Текст відповідного указу глави держави від 24 жовтня розміщено на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ПАВЛЕНКО був звільнений з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації 17 жовтня.

23 жовтня Президент звільнив І.СТОЙКА з посади губернатора Тернопільської області, а Р.ТКАЧА – Івано-Франківської.

Вони були звільнені у зв’язку з обранням на позачергових парламентських виборах народними депутатами від блоку «Наша Україна – Народна самооборона».