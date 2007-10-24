Чому Азаров перед виборами дозволив собі ”вольності”?
Коментар Інституту Горшеніна
Представники уряду безпідставно обіцяли зниження цін на продовольчі товари після виборів, знаючи, що відповідальності за свої слова потім не нестимуть, сказала в коментарі УНІАН експерт Інституту Горшеніна Вікторія САВОСТЬЯНОВА.
Вона нагадала, що незадовго до дострокових виборів деякі представники антикризової коаліції і уряду Віктора ЯНУКОВИЧА заявляли про зниження цін на продукти харчування після проведення виборів. Зокрема, 12 вересня перший віце-прем`єр міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ стверджував, що не розуміє причин зростання цін, зокрема, на м`ясо. В основі зростання цін завжди лежить дефіцит товару. «У нас його немає. Ми завезли стільки м`яса, що зараз не знаємо, куди його подіти», - процитувала експерт слова М.АЗАРОВА.
Тоді ж, за її словами, перший віце-міністр заявив, що в Україні спостерігається надлишок споживчих товарів, і після виборів Україну чекає зниження цін. При цьому на сьогоднішній день ціни на деякі продукти харчування за останній місяць підвищилися у декілька разів.
В.САВОСТЬЯНОВА зазначила, що подібні заяви про швидке зниження цін з боку правлячої коаліції були частиною передвиборної кампанії. "Микола АЗАРОВ як досвідчений економіст не міг не знати, що причини підвищення цін на продукти харчування лежать не тільки і не стільки в політичній площині і що перевибори як інформаційний чинник істотно не впливають на процес ціноутворення", - вважає вона.
На думку експерта, об`єктивних причин для зниження цін після проведення виборів не було. "М.АЗАРОВ дозволив собі подібні "вольності", оскільки розумів, що не нестиме ніякої відповідальності за свої слова", - зазначила В.САВОСТЬЯНОВА.
Вона підкреслила, що політики України вже давно звикли до того, що вони не несуть ніякої відповідальності за свої дії.
Разом з тим, за її словами, результати досліджень Інституту Горшеніна чітко показують, що українці не дорожать своїм вибором. "На сьогоднішній день в українському суспільстві дуже незначна частка тих, хто готовий захищати свій політичний вибір і вимагати звітності і відповідальності влади, - заявила експерт. - Ситуація зміниться тільки тоді, коли в свідомості суспільства з’єднається логічний ланцюжок "життя - політичний вибір - влада", і українці усвідомлять цінність свого вибору".