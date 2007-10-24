Чому Азаров перед виборами дозволив собі ”вольності”?

Представники уряду безпідставно обіцяли зниження цін на продовольчі товари після виборів, знаючи, що відповідальності за свої слова потім не нестимуть, сказала в коментарі УНІАН експерт Інституту Горшеніна Вікторія САВОСТЬЯНОВА.

Вона нагадала, що незадовго до дострокових виборів деякі представники антикризової коаліції і уряду Віктора ЯНУКОВИЧА заявляли про зниження цін на продукти харчування після проведення виборів. Зокрема, 12 вересня перший віце-прем`єр міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ стверджував, що не розуміє причин зростання цін, зокрема, на м`ясо. В основі зростання цін завжди лежить дефіцит товару. «У нас його немає. Ми завезли стільки м`яса, що зараз не знаємо, куди його подіти», - процитувала експерт слова М.АЗАРОВА.

Тоді ж, за її словами, перший віце-міністр заявив, що в Україні спостерігається надлишок споживчих товарів, і після виборів Україну чекає зниження цін. При цьому на сьогоднішній день ціни на деякі продукти харчування за останній місяць підвищилися у декілька разів.

В.САВОСТЬЯНОВА зазначила, що подібні заяви про швидке зниження цін з боку правлячої коаліції були частиною передвиборної кампанії. "Микола АЗАРОВ як досвідчений економіст не міг не знати, що причини підвищення цін на продукти харчування лежать не тільки і не стільки в політичній площині і що перевибори як інформаційний чинник істотно не впливають на процес ціноутворення", - вважає вона.

На думку експерта, об`єктивних причин для зниження цін після проведення виборів не було. "М.АЗАРОВ дозволив собі подібні "вольності", оскільки розумів, що не нестиме ніякої відповідальності за свої слова", - зазначила В.САВОСТЬЯНОВА.

Вона підкреслила, що політики України вже давно звикли до того, що вони не несуть ніякої відповідальності за свої дії.

Разом з тим, за її словами, результати досліджень Інституту Горшеніна чітко показують, що українці не дорожать своїм вибором. "На сьогоднішній день в українському суспільстві дуже незначна частка тих, хто готовий захищати свій політичний вибір і вимагати звітності і відповідальності влади, - заявила експерт. - Ситуація зміниться тільки тоді, коли в свідомості суспільства з’єднається логічний ланцюжок "життя - політичний вибір - влада", і українці усвідомлять цінність свого вибору".