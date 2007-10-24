Комуністи підтримають проведення позачергових виборів мера Києва
Головна причина - релігійна
Комуністична партія України підтримає проведення позачергових виборів Київського міського голови.
Як повідомили УНІАН в прес-службі КПУ, про це на прес-конференції у Вінниці заявив лідер комуністів Петро СИМОНЕНКО.
“КПУ обов’язково підтримає ці вибори, оскільки ми з самого початку говорили, що в нас відбуваються дивні речі: православна столиця обирає своїм головою пресвітера американської церкви”, - сказав П.СИМОНЕНКО.
За його словами, нинішнє керівництво Києва займається не вирішенням проблем жителів столиці України, а розподілом землі.
“Ми з вами стаємо свідками того, як знищуються не тільки архітектурні пам’ятки й історичні місця, але й забудовуються навіть дитячі майданчики й сквери”, - наголосив лідер КПУ.