Комуністи підтримають проведення позачергових виборів мера Києва

17:06, 24 жовтня 2007
Політика
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Головна причина - релігійна

Петро СимоненкоКомуністична партія України підтримає проведення позачергових виборів Київського міського голови.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КПУ, про це на прес-конференції у Вінниці заявив лідер комуністів Петро СИМОНЕНКО.

“КПУ обов’язково підтримає ці вибори, оскільки ми з самого початку говорили, що в нас відбуваються дивні речі: православна столиця обирає своїм головою пресвітера американської церкви”, - сказав П.СИМОНЕНКО.

За його словами, нинішнє керівництво Києва займається не вирішенням проблем жителів столиці України, а розподілом землі.

“Ми з вами стаємо свідками того, як знищуються не тільки архітектурні пам’ятки й історичні місця, але й забудовуються навіть дитячі майданчики й сквери”, - наголосив лідер КПУ.

 

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