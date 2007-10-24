Комуністи підтримають проведення позачергових виборів мера Києва

Комуністична партія України підтримає проведення позачергових виборів Київського міського голови.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КПУ, про це на прес-конференції у Вінниці заявив лідер комуністів Петро СИМОНЕНКО.

“КПУ обов’язково підтримає ці вибори, оскільки ми з самого початку говорили, що в нас відбуваються дивні речі: православна столиця обирає своїм головою пресвітера американської церкви”, - сказав П.СИМОНЕНКО.

За його словами, нинішнє керівництво Києва займається не вирішенням проблем жителів столиці України, а розподілом землі.

“Ми з вами стаємо свідками того, як знищуються не тільки архітектурні пам’ятки й історичні місця, але й забудовуються навіть дитячі майданчики й сквери”, - наголосив лідер КПУ.