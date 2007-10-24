Юхновський просить Ющенка посприяти розсекреченню архівів КДБ

Український інститут національної пам’яті просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА звернутися до російської сторони з ініціативою “розсекретити архіви КДБ часів Другої світової війни, зокрема в частині, де йдеться про діяльність ОУН-УПА та псевдобандерівських груп НКВД”.

Про це йдеться в заяві даного інституту, переданій агентству УНІАН.

За словами авторів заяви, “російські й українські історики на основі незаперечних історичних фактів мають, зрештою, поставити остаточні крапки в цій проблемі”. Український інститут національної пам’яті вважає за доцільне оприлюднення конкретних імен, фактів і свідчень, пов’язаних з цими подіями.

В заяві також йдеться про необхідність прийняття Верховною Радою Закону України "Про український визвольний рух 20-50-х років ХХ століття, статус і соціальний захист його учасників". Автори заяви виступають за необхідність передбачити в законі кримінальну відповідальність за образу воїнів-повстанців.

Також Український інститут національної пам’яті пропонує створювати державні просвітницькі програми, котрі “донесуть до широкої української і світової громадськості правду про історію створення й діяльності УПА”, і вони мають фінансуватися урядом України.

В заяві міститься і звернення до керівників вітчизняних ЗМІ з проханням “припинити практику професійного невігластва, коли за допомогою політиків-невдах, нікому невідомих експертів і скомпрометованих науковців окремі журналісти, можливо, самі того не усвідомлюючи, в молодечому запалі пошуку засобів пожвавлення програм підживлюють стан нетерпимості в суспільстві, негативні стереотипи етнічного, ідеологічного й культурного протистояння”.

Крім того, Український інститут національної пам’яті вважає, що має бути оголошений конкурс сценаріїв для створення багатосерійного телевізійного фільму про події в Західній Україні часів 1939-1954 років. Він вважає за доцільне “просити українських меценатів профінансувати стрічку про трагічну й, водночас, героїчну сторінку української історії”.