Представнику Мороза викликали швидку до зали суду

Сьогодні представник від Соціалістичної партії України у Вищому адміністративному суді України Валерію КОЧЕТОВУ в залі засідань поскаржився на погіршення самопочуття.

Він звернувся до суду з проханням викликати йому швидку допомогу та зробити у зв’язку з цим перерву у засіданні.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий у суді Олександр ПАСЕНЮК відмовив у проханні зробити перерву, однак дав розпорядження викликати швидку допомогу.

Слід також зазначити, що В.КОЧЕТОВ неодноразово, починаючи з минулої неділі, коли ВАСУ почав розглядати позов п’яти політичних партій до ЦВК, скаржився на стан свого здоров’я та особисто звертався до лікаря.

Разом з тим, суд відхилив обидва клопотання, які були зроблені В.КОЧЕТОВИМ щодо створення експертно-рахункової комісії та уточнення меж дільничних комісій, визнавши ці клопотання необґрунтованими.