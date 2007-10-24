Ющенко видав указ про два армійські призови у 2008 році

Президент України Віктор ЮЩЕНКО визначив строки проведення чергових призовів на строкову військову службу громадян України та звільнення в запас військовослужбовців у 2008 році.

Про це йдеться в Указі Президента, опублікованому на його офіційному сайті.

Відповідно до Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» Президент визначив на 2008 рік такі строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу: 1) квітень – травень; 2) жовтень – листопад.

Президент зобов’язав призвати на строкову військову службу громадян України чоловічої статі, які до дня відправки у військові частини досягли 18 років і не мають права на відстрочку, та громадян старшого призовного віку, що втратили право на відстрочку від призову на строкову військову службу: 1) у квітні – травні 2008 року; 2) у жовтні – листопаді 2008 року.

В.ЮЩЕНКО також доручив Кабінету Міністрів визначити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення чергових призовів. Також Президент доручив Кабміну, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечувати виконання заходів, пов`язаних із підготовкою та проведенням чергових призовів громадян України на строкову військову службу.

Крім цього Президент зобов’язав звільнити в запас із Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту України військовослужбовців, які призвані на строкову військову службу, мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра та вислужили встановлені строки строкової військової служби: у січні – лютому 2008 року та у липні – серпні 2008 року, а також інших військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби у квітні – травні 2008 року та у жовтні – листопаді 2008 року.

Президент доручив Міністерству транспорту та зв`язку України забезпечувати за заявками військового командування, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту України перевезення осіб, зазначених у статтях 2 і 5 цього Указу, з додержанням вимог безпеки та проведення розрахунків за ці перевезення згідно з діючими тарифами.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 1 статті 2, який набирає чинності з 1 березня 2008 року, пункту 2 статті 2, який набирає чинності з 1 вересня 2008 року.