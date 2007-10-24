Мороз запевнив, що у нього ще все попереду

Соціалістична партія України не збирається об’єднуватися з іншими партіями соціал-демократичного спрямування. Про це заявив лідер партії Олександр МОРОЗ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Соцпартії, О.МОРОЗ зазначив, що “інформація про об`єднання СПУ з іншими партіями соціал-демократичного спрямування - це видумки”.

Він додав, що “у партії ніяким чином це питання не обговорювалося. Підстав для такого обговорення не бачу”.

О.МОРОЗ повідомив, що у суботу відбудеться засідання політради СПУ, де зокрема, буде прийнято рішення про скликання з`їзду. Він вважає, що ймовірно, з’їзд відбудеться в середині листопада. Він зазначає, що на ньому йтиметься і про результати дострокових виборів до Верховної Ради України. За його словами, “в умовах штучно створеного правового безладу партія не змогла подолати протидію спрямованого поти неї адмінресурсу”. “Це поразка на нинішньому етапі боротьби, але все ще попереду”, - зазначив О.МОРОЗ. Він висловив вдячність “сотням тисяч наших прибічників”. “Вони не будуть розчаровані. Прозріють незабаром і одурені владою та відомими політичними авантюристами”, - зазначив лідер СПУ.