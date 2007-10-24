Ющенко призначив Бойка своїм радником
19:33, 24 жовтня 2007Політика
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Указ розміщено на офіційному сайті
Президент України Віктор ЮЩЕНКО указом № 1008/2007 призначив Юрія БОЙКА радником Президента України.
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.
Бойко Юрій Анатолійович, 1961 року народження, безпартійний , освіта вища, протоієрей, настоятель Парафії Святих великомучеників Бориса і Гліба, №104 у виборчому списку блоку Наша Україна - Народна самооборона
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