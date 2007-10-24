Симоненко: дострокові вибори до ВР не виконали головного завдання

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вважає, що дострокові вибори до Верховної Ради, що відбулися 30 вересня, "не виконали головного завдання – відокремлення бізнесу від влади й подолання фальсифікацій".

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО заявив в ефірі ТРК "Вінниччина".

"Ці вибори не виконали головного завдання – відокремлення бізнесу від влади й подолання фальсифікацій", - сказав він.

П.СИМОНЕНКО зазначив, що 95% кандидатів у народні депутати, які пройшли за списками партій у парламент шостого скликання представлятимуть інтереси великого капіталу. "І ця незначна частина нашого суспільства буде мати майже стовідсоткову владу в державі", - додав він.

Лідер КПУ також вважає, що на виборах не була подолана система фальсифікацій, "у зв`язку з чим, ми, комуністи, звернулися із позовом до Вищого адміністративного суду, де зараз розглядається ця справа".