Симоненко пропонує обирати Президента у парламенті

Лідер Комуністичної партії Петро Симоненко хоче запропонувати новому складу Верховної Ради України прийняття змін до Конституції, за якими, обрання Президента України буде здійснюватися у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО заявив в ефірі ТРК "Вінниччина".

"Я буду вимагати у новому складі Верховної Ради прийняття змін до Конституції щодо механізму обрання Президента, і я пропоную обирати Президента у парламенті", - сказав він.

За словами П.СИМОНЕНКА, це дозволить виключити різне бачення відповідальності посадових осіб за реалізацію тієї підтримки, яку вони мали під час виборів. "Після виборів Верховна Рада створить коаліцію й буде реалізовувати програму, яку обіцяли виборцям. Через два роки ми будемо обирати Президента, і він буде на кожному кроці вимагати від влади виконання своїх виборчих обіцянок. Відповідно, зараз Президент втручається у роботу новообраної Верховної Ради і втручається у процес створення коаліції", - зазначив він.

П.СИМОНЕНКО вважає, що зараз у державі посилився дуалізм у владі. "І це зрозуміло, бо Президент намагається повернути собі всі важелі впливу як на формування влади, так і на реальну політику влади. Він хоче, щоб всі силові міністри призначалися тільки за його квотою, і Президент хоче захопити силовий блок уряду, щоб через нього впливати на уряд і на політику, яку проводитиме уряд", - сказав лідер комуністів.