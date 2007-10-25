Комуністи закликають всі ліві сили об`єднатися

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО заявляє, що КПУ звернулася до всіх лівих політичних сил з пропозицією об`єднатися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО заявив в ефірі ТРК "Вінниччина".

"На пленумі було прийнято рішення, і ми вже звернулися до всіх лівих сил з пропозицією об`єднатися", - сказав він.

П.СИМОНЕНКО додав, що, як тільки запрацює нова Верховна Рада, комуністи зініціюють "круглий стіл", на якому буде скоординована діяльність лівих політичних сил.

Петро СИМОНЕНКО також повідомив, що КПУ не увійде до складу парламентської коаліції за участю фракцій Блоку Юлії Тимошенко та Блоку "Наша Україна – Народна самооборона".

"Центральний комітет нашої партії прийняв рішення про те, що ми не ввійдемо до складу коаліції, у якій будуть фракції БЮТ або НУ-НС, навіть якщо вона буде сформована за участю колишніх партнерів по коаліції – Партії регіонів", - сказав він.

Лідер КПУ додав, що його фракція не збирається підтримувати уряд, сформований коаліцією за участю НУ-НС або БЮТ, та голосувати за запропоновані такою коаліцією законопроекти. "Виключенням можуть бути лише закони, які принесуть користь суспільству та її громадянам", - додав він.