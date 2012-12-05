НАТО вимагає від КНДР ввести мораторій на запуски ракет

На думку міністрів, запуск стане порушенням міжнародних зобов'язань Північної Кореї і поставить під загрозу мир і стабільність в регіоні, повідомляють РІА «Новости».

Минулого тижня Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) опублікувало інформацію про плани КНДР здійснити запуск ракети з науково-дослідним супутником між 10 і 22 грудня.

"Ми закликаємо владу Північної Кореї виконати свої зобов'язання в рамках міжнародного права і волю міжнародної спільноти, виражену Радою Безпеки ООН, а також ввести мораторій на запуски ракет", - йдеться в прийнятій Радою НАТО заяві.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що північнокорейська ракета, встановлення якої на стартовий майданчик на космодромі "Сохе" фахівці почали в понеділок, буде готова до запуску протягом трьох-чотирьох днів. Відповідно до заяв Пхеньяну, ракета повинна буде вивести на орбіту науково-дослідний супутник, однак міжнародне співтовариство підозрює, що насправді космічна програма КНДР є завуальованим випробуванням балістичних ракет.