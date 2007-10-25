Довгий розповів, скільки йому платить Черновецький

Секретар Київради Олесь Довгий готовий орендувати приміщення для роботи фракції БЮТ в Київраді за власні кошти.

Так він прокоментував у четвер вимогу фракції про те, що вона не буде працювати в Київраді, поки не матиме свого власного приміщення.

"Зараз в Київраді створена комісія, яка має знайти приміщення. В разі, якщо їй не вдасться знайти приміщення, я готовий знайти його сам", - сказав Довгий.

"Можу винайняти його за свої власні кошти", - додав він.

На питання, за які кошти він збирається це зробити, Довгий сказав, що всі його статки вказані в декларації про доходи.

Він також пообіцяв передати цю декларацію "Українській правді".

"І ви побачите, що ще задовго до того, як я став депутатом Київради, я мав можливість це зробити, виходячи з декларацій, з яких сплачені податки"

Він також повідомив, що його зарплата як секретаря Київради складає 10 тисяч гривень.

Українська правда