У БЮТ думають, що Черновецький хоче купити Генпрокуратуру

Члени фракції Блоку Юлії Тимошенко в Київраді припускають, що сьогоднішнє рішення про передачу житла Генеральній прокуратурі України, яке планується прийняти на засіданні сесії, може бути розплатою за нереагування на незаконні земельні рішення від 1 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили сьогодні на брифінгу перед початком пленарного засідання сесії Київради голова фракції БЮТ Тетяна МЕЛІХОВА та депутат цієї фракції Юрій ДМИТРУК.

«10% житла, яке побудовано в трьох районах - Голосіївському, Печерському, Шевченківському, – пропонується передати Генеральній прокуратурі. В мене виникає запитання, чи не є це рішення сьогодні тою платою за 1 жовтня? Це я просто ставлю таке риторичне питання», - сказав Ю.ДМИТРУК.

Він наголосив, що досі депутатам ради не надали документів щодо рішень сесії від 1 жовтня, і невідомо, чи підписав мер ці рішення.

У свою чергу, Т.МЕЛІХОВА зазначила, що на сесії 1 жовтня, за даними БЮТ, членам житлових кооперативів було роздано 1,5 тис. га землі. При цьому вона підкреслила, що ці кооперативи були зареєстровані в один і той же проміжок часу і на одних і тих самих фізичних осіб. Т.МЕЛІХОВА також зазначила, що протягом каденції Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на посаді мера столиці близько 12 тис. мешканців Києва звертались до Київради з проханням передати у власність 10 соток землі, на які вони мають право згідно із законодавством. «Відповіді йдуть штамповані, що згідно з Генеральним планом розвитку міста місць для ведення індивідуальної забудови немає. Ці відповіді надаються вже півтора роки», - сказала Т.МЕЛІХОВА.

Водночас, за її словами, 1 жовтня без проблем була надана у власність земля 18 житловим кооперативам, які були зареєстровані протягом липня цього року. «Це не громадяни, це 18 житлових, обслуговуючих кооперативів, зокрема «Медик», «Освітянин», «Житловик» і т.д. Зареєстровані вони в Печерському районі. Це одні й ті ж фізичні особи. Наприклад, 9 кооперативів – йде прізвище Валентина ЛОПУХ, 9 – Костянтин ПАНЧЕНКО. Вони всі зареєстровані протягом липня», - повідомила Т.МЕЛІХОВА.

Голова фракції БЮТ у Київраді також наголосила, що у власність була передана земля сільськогосподарського призначення, але його було змінено, і тепер ці землі відведені під житлову забудову. Через зміну цільового призначення цих 1,5 тис. га сільськогосподарських земель, за підрахунками БЮТ, держбюджет втратив значні кошти.

Згідно з проектом рішення Київради, текст який має УНІАН, Генеральній прокуратурі пропонується передати 10% загальної площі у житлових будинках на вулиці Горького (Антоновича), 74/78; на перетині вулиць Іллі Еренбурга та Жилянської; на бульварі Дружби народів, 14-16; у провулку Лабораторному, 7; у провулку Виноградному, 4; на вулиці Кіквідзе, 20-22; на перетині вулиць Олеся Гончара та Михайла Коцюбинського; на вулиці Студентській, 2; на перетині вулиць Антоновича та Володимиро-Либідської.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня Т.МЕЛІХОВА заявила, що майже після кожної сесії міськради БЮТ звертався до органів прокуратури з проханням перевірити законність ухвалених рішень про відведення землі.