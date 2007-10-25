Генпрокуратура має плани щодо Цушка

Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО заявляє, що його відомство найближчим часом планує опитати міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА у справі його можливого отруєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам сьогодні у Києві.

О.МЕДВЕДЬКО сказав, що Генпрокуратура провела дослідчу перевірку, однак досі не опитала самого В.ЦУШКА. Він додав, що це планувалося зробити 1 жовтня, однак за станом здоров’я міністра цього зроблено не було. Генпрокурор сказав, що зараз В.ЦУШКО перебуває у Києві, а тому він сподівається, що найближчим часом його буде опитано.

О.МЕДВЕДЬКО додав, що за результатами цієї процедури буде ухвалене рішення з приводу того, порушувати чи не порушувати справу.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня В.ЦУШКО заявив, що був отруєний теофіліном, і матеріали, що підтверджують його отруєння, він одержав 21 вересня. Він висловив припущення, що його отруїли організатори захоплення Генеральної прокуратури 27 травня.

30 вересня В.ЦУШКО повідомив, що прийняв рішення про відставку через погіршення стану здоров’я. У його заяві йдеться, що «отруєння завдало значного удару» по здоров’ю, що не дозволяє «з етичних підстав залишатися лише формально на посаді міністра».

27 вересня генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО отримав від В.ЦУШКА заяву про замах на нього як державного діяча. В.ЦУШКО у заяві просив прокуратуру провести перевірку з приводу наданої ним інформації.