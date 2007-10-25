Кубинський посол сказав, що буде після Фіделя Кастро

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Куба в Україні Хуліо ГАРМЕНДІА заявляє, що здоров`я лідера Куби Фіделя КАСТРО покращується.

Про це він сказав сьогодні журналістам в Посольстві.

«Фідель відновлює своє здоров`я», - сказав Х.ГАРМЕНДІА.

Водночас він зазначив, що лідер Куби вже в досить похилому віці і після складних операцій лікарі не дозволяють йому повернутися до повноцінної діяльності. Посол підкреслив, що США розраховують на те, що перемога революції на Кубі базується в першу чергу на Ф.КАСТРО, але це не відповідає дійсності. Посол зазначив, що навіть якщо не буде Ф.КАСТРО або Рауля КАСТРО, то революція створила систему молодих кадрів. Зокрема, за його словами, на Кубі можна зустріти молодих міністрів, молодих заступників голів, молодих перших секретарів Компартії – людей, які живуть цим часом.