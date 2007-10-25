Тимошенко розказала Пауеллу, що вона робитиме з Україною

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та колишній державний секретар США Колін ПАУЕЛЛ обговорили ситуацію в Україні після дострокових парламентських виборів, питання функціонування демократичної коаліції у складі БЮТ та блоку “Наша Україна – Народна самооборона” та програму реформ майбутнього уряду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, зустріч Ю.ТИМОШЕНКО та К.ПАУЕЛЛА відбулась сьогодні.

«Україна зробила свій вибір на користь стабільності, яка випливає з принципів демократії», - заявив К.ПАУЕЛЛ.

К.ПАУЕЛЛ привітав Ю.ТИМОШЕНКО з перемогою на виборах та побажав їй успіху у подальшій розбудові стабільної економіки, відкритого громадянського суспільства та зміцненні демократії в Україні.

«Ми прагнемо якомога швидше створити працюючу коаліцію та ефективний уряд, здатний проводити глибокі економічні та соціальні перетворення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Сторони також обговорили питання євроатлантичної інтеграції України, питання регіональної та енергетичної безпеки, військової реформи та шляхи покращення інвестиційного клімату в країні для залучення стратегічних прямих іноземних інвестицій.

У зустрічі також взяли участь заступник Ю.ТИМОШЕНКО з міжнародних питань Григорій НЕМИРЯ та Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР.