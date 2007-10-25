Кириленко заявляє, що на шляху створення коаліції немає жодних перешкод

Голова Політради блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що на сьогодні не існує жодних перешкод, які б стояли на шляху створення коаліції демократичних сил в парламенті.

Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом Великої Британії в Україні Тімоті БАРРОУ, повідомили УНІАН у прес-службі НУ-НС.

Як зазначив В.КИРИЛЕНКО, процес формування демократичної коаліції на основі «Нашої України» та БЮТ відбувається швидкими темпами і, на його переконання, її утворення буде завершено якнайшвидше у перші дні роботи Верховної Ради V скликання.

«Ми отримаємо нову коаліцію, яка разом з Президентом, впроваджуватиме відповідні економічні, соціальні та судові реформи в ім’я європейського майбутнього України», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

У свою чергу Т.БАРРОУ відзначив значний прогрес, якого досягла Україна у процесах демократизації суспільства, зокрема, забезпеченні свободи слова, а також проведенні виборів, що пройшли у цілковитій відповідності до визнаних міжнародних стандартів. «Ми очікуємо на якнайшвидше формування нового українського уряду для того, щоб зі свого боку сприяти Україні у її просуванні реформістським шляхом розвитку», - зазначив Т.БАРРОУ.