Ющенко насварив Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звертає увагу прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА на необхідність невідкладного забезпечення Кабінетом Міністрів завдань Указу «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей».

Як повідомляє прес-служба глави держави, у листі до керівника уряду глава держави відзначає, що, відповідно до Указу, Кабмін мав до 1 липня 2007 року розробити комплекс заходів, спрямованих на прискорення вирішення порушених питань щодо захисту дітей.

Крім того, з 1 січня 2008 року уряд має запровадити державну соціальну допомогу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням) і проживають у сім`ях опікунів (піклувальників). Йдеться про надання сум, не менших від двократного прожиткового мінімуму, встановленого законом для відповідної категорії осіб.

На сьогодні, констатує Президент, зазначені доручення залишаються не виконаними. «Таке ставлення до вирішення проблем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є неприпустимим», – наголошує він.

Водночас за інформацією Секретаріату Кабміну від 4 жовтня 2007 року, в проекті держбюджету-2008 передбачені лише субвенція місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях за принципом «гроші ходять за дитиною», а також субвенція обласному бюджету Київщини на проведення експерименту за принципом «гроші ходять за дитиною».

Президент також вважає недостатнім обмеження вирішення цього питання тільки урядовим дорученням Міністерству охорони здоров`я щодо заходів, спрямованих на створення умов для ефективного і доступного медичного обслуговування дітей та розвитку лікувальних закладів.

«З огляду на викладене та враховуючи особливу значущість охорони дитинства як стратегічного загальнонаціонального пріоритету, прошу невідкладно забезпечити виконання зазначених завдань Указу Президента України та повідомити про дії, спрямовані на вирішення порушених питань», – наголошується в листі глави держави Президента до керівника уряду.