Супрун буде балотуватися у Президенти України

Лідер Народно-демократичної партії Людмила СУПРУН має намір балотуватися на наступних президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

“Буду брати участь”, - сказала Л.СУПРУН, відповідаючи на запитання журналістів, чи висуватиме вона свою кандидатуру на посаду Президента України.

За її словами, НДП, “розуміючи, які помилки вона робила за період свого історичного життя, прийняла рішення на одному із з’їздів, що завжди братиме участь у виборах, в тому числі у виборах Президента України”.

Вона зазначила, що питання про участь у президентських виборах вже сьогодні обговорюється на наших партійних зібраннях, в тому числі на засіданні Політвиконкому та Політради партії.