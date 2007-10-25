Луценко: якщо Ющенко мені запропонує пост міністра, я не відразу відповім «так»

Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО знову хоче стати міністром внутрішніх справ, але раніше - знати прізвище генерального прокурора.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив в інтерв`ю «Газете по-киевски», текст якого наводить сайт «Народної самооборони».

«Психологічно мені хочеться повернутися в крісло міністра внутрішніх справ. Хочеться відновити ту команду, яка працювала на оновлення міліції», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. Водночас він зазначив, що міліція не зможе працювати без співдружності з Генпрокуратурою.

«Я наполягаю на тому, щоб всі кандидатури силовиків у нинішній ситуації вносив Президент. Якщо він мені запропонує, як в лютому 2005 року, пост міністра, я не відразу відповім «так», а спочатку запитаю, хто буде генпрокурором. Від цього залежатиме моя відповідь», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він підкреслив, що хоче бути видним членом команди переможців минулих парламентських виборів, причому «команди демократичних сил».