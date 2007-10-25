ВАСУ перейшов до дебатів: промова соціаліста тривала 2 год. 5 хв

Вищий адміністративний суд перейшов до дебатів у справі за позовом п’яти політичних партій проти Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, представники позивачів завершили свої виступи.

Під час промови представник від КПУ Олександр ІЩЕНКО акцентував увагу суду серед іншого на тому, що факти підкупу та голосування за інших осіб підтверджені інформацією, яку суд отримав від МВС. А розбіжностей в протоколах було достатньо для того, щоб ЦВК могла належним чином реагувати, але не зробила цього та не усунула порушення прав суб’єктів виборчого процесу, тобто не здійснила належним чином контролюючі обов’язки, покладені на неї.

«Ми вважаємо, що доказів масових порушень виборчого законодавства достатньо для задоволення наших позовних вимог в повному обсязі», - сказав він.

У свою чергу, представник від СПУ Євген ПЕТРЕНКО, виступаючи, зазначив, що ЦВК не уможливила використання бюлетенів тих громадян, які не повернулися до України до дня голосування з-за кордону. «Ми вважаємо, що дії ЦВК при роботі з протоколами були протиправними», - зазначив він.

У той же час представник від Партії вільних демократів Джулія КАРЕНДЮК наголосила на тому, що в судовому засідання не всі докази були витребувані судом і належним чином вивчені та долучені до матеріалів справи. Крім того, вона зазначила, що ЦВК не надала належної оцінки порушенням, які були, як під час виборів, так і під час підготовки до них. За її словами, саме не реагування на це призвело до порушень під час встановлення результатів виборів.

Водночас, у своєму виступі представник Всеукраїнської партії народної довіри Анатолій СОЛОД, в тому числі, зазначив, що однією з цілей судового засідання, яка була досягнута, стало те, що «ЦВК отримала сигнал від суспільства про те, що треба реформувати», в тому числі і виборче законодавство.

Виступаючи в дебатах представник ПСПУ Олександр СИДОРЧУК, попросив суд задовольнити висунуті вимоги в повному обсязі, крім того винести окрему увагу та направити її до ЦВК, в якій вказати на усунення порушень, які стосуються нерівного доступу політичних сил під час виборів, зокрема, ПСПУ, до ЗМІ.

У той же час інший представник від Соцпартії Валерій КОЧЕТОВ у своїй промові, яка тривала 2 год. 5 хв., зазначав, що за участю ЦВК і інших гілок влади «було утворено систему фальсифікації результатів виборів».

За його словами, внаслідок цього мільйони громадян не змогли взяти участь у виборах або їх волевиявлення було спотворено.

«Бездіяльність ЦВК, я вважаю, є кримінальною, тому що внаслідок цього було надано багато можливостей для скоєння злочинів (підкупу, фальсифікаціям, невірні дані в списках виборців тощо)», - зазначив він.

Крім того В.КОЧЕТОВ звернув увагу суду на те, що внаслідок не упорядкування ЦВК меж дільничних виборчих комісій призвело до того, що багато людей голосували на 2-3 дільницях.

Також, за його словами, ЦВК не забезпечила можливості для уточнення списків виборців; не було проведення рівності агітації; було масово не виконано рішення судів, до яких звертались з різних приводів політичні сили, що брали участь у виборах.

Тому встановити точно результати виборів не можливо, в тому числі і через те, що у 150 протоколах ОВК не співпадають дані.

Підсумовуючи свій виступ, він сказав «протокол ЦВК є юридично сумнівним і математично не відповідним, що не може відобразити реальну картину волевиявлення громадян».

У зв’язку з викладеним він також просив колегію суддів ВАСУ в повному обсязі задовольнити позовні вимоги.

Наразі в судовому засідання оголошено годинну перерву, після чого до дебатів приступить сторона-відповідач та треті особи – представники БЮТ та НУ-НС.