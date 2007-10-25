Вищий адміністративний суд обіцяє рішення орієнтовно в 21.00-21.30

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України пішла до нарадчої кімнати для прийняття рішення у справі за позовом п’яти політичних партій щодо визнання неправомірними дій Центральної виборчої комісії у підрахунку результатів дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення суд зробив по завершенні дебатів сторін - учасниць судового процесу.

За словами головуючого у суді Олександра ПАСЕНЮКА, остаточне рішення у справі буде оголошено орієнтовно в 21.00-21.30 сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня ВАСУ розпочав розгляд адміністративної справи за скаргами п’яти партій: Прогресивної соціалістичної партії України, Соціалістичної партії України, Компартії України, Всеукраїнської партії народної довіри та Партії вільних демократів. Зокрема, позивачі просять суд визнати дії ЦВК неправомірними в частині підрахунку голосів виборців на дострокових парламентських виборах; такими, що призвели до фальсифікації результатів виборів; визнати бездіяльність ЦВК в частині нереагування на порушення, надання їм неналежної оцінки, невживання заходів щодо усунення порушень; а також вимагають провести перерахунок голосів.