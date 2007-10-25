Луценко запевняє, що в них усе «на мазі»

Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО сподівається на входження Блоку Литвина до демократичної коаліції.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив в інтерв`ю «Газете по-киевски», текст якого наводить сайт «Народної самооборони».

«Ми сподіваємося, що він (Володимир ЛИТВИН) поповнить наші лави, й ми проведемо з ним переговори на цьому - наступному тижні», - сказав, зокрема, Ю.ЛУЦЕНКО.

Говорячи про підписання коаліційної угоди, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив: «Ми не затягуємо переговори, у нас все, як кажуть «на мазі», всі документи готові, всі підписи стоять. Є процедура. ЦВК досі офіційно не опублікував результати виборів. Після оприлюднення результатів буде 20-денний період для збору Верховної Ради. Як тільки складемо присягу, того ж дня підпишемо угоду про коаліцію».

Після цього, за його словами, коаліція висуне кандидата в спікери й прийме пакет законів. «І останнє, найважливіше - прем`єр. Як кажуть, не можна від нареченої вимагати дитини на другий місяць після весілля. У природи інший закон, у даному випадку - Конституція», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.