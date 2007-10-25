У Мороза знають, яким буде рішення ВАСУ, з першого дня процесу

Рішення Вищого адміністративного суду України у справі п`яти партій про визнання неправомірними дії Центральної виборчої комісії при встановленні результатів дострокових виборів буде необгрунтованим і заангажованим.

Як повідомили УНІАН в прес-службі СПУ, таку думку висловив представник Соцпартії в суді Валерій КОЧЕТОВ.

«Я знав, яким буде рішення ВАСУ, ще з першого дня процесу «Партії проти ЦВК». Я розумів, хто ухвалить рішення у цій справі, як і той факт, що суд його просто озвучить», - сказав він.

В.КОЧЕТОВ обгрунтував своє переконання тим, що в Україні політична воля вища за закон. За його словами, Україна живе в епоху бюрократичної демократії, так що формально все виглядатиме правильно, але не відповідати реальності. «Повірте, все буде виправдано, але не законом, не тими органами, які в нашій країні відповідають за дотримання демократичних принципів, а судовими рішеннями», - сказав В.КОЧЕТОВ.

Він зазначив, що рішення Вищого адміністративного суду слід вважати упередженим, оскільки в ході судового розгляду були порушені принципи процесуального права - частина громадян виявилися позбавленими права на судовий захист. В.КОЧЕТОВ підкреслив, що до судового процесу не були залучені треті особи зі сторони позивачів, а також тричі порушувалися норми Конституції й законодавства.

«Це дає підстави вважати рішення ВАСУ необгрунтованим і заангажованим», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, остаточне рішення у справі «Партії проти ЦВК» буде оголошено сьогодні орієнтовно о 21.00-21.30.